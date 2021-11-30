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Зима в Україні розпочнеться зі снігу

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:13
Зима в Україні розпочнеться зі снігу
фото: УП

У середу 1 грудня в Україні прогнозують сніг, подекуди мокрий сніг, на дорогах попереджають про ожеледицю. 

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко 

Пряма мова: "Зима в Україні розпочнеться снігом.

1-го грудня сніг буде мокрим, бо температура повітря, хоча й очікується низькою, проте все ж серйозного морозу поки що нема і довкілля не охололо достатньо.

Там, де буде тепліше, зрозуміло, йтиме дощ".

Деталі: За словами синоптика, вітер залишиться рвучким, подекуди навіть сильним, переважно західного напрямку.

 

Температура повітря в більшості областей України найближчої ночі 0-4 градуси морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла, у південній частині +3+8 градусів.

На дорогах прогнозують ожеледицю.

У Києві 1 грудня очікується мокрий сніг, тому на дорогах слизько. Вітер західний, поривчастий. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Діденко додала, що 2-3 грудня потепліє на кілька градусів, проте з вихідних знову очікується похолодання.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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