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Зима в Украине начнется со снега

Вторник, 30 ноября 2021, 12:13
Зима в Украине начнется со снега
фото: УП

В среду 1 декабря в Украине прогнозируют снег, местами мокрый снег, на дорогах предупреждают об гололедице.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "Зима на Украине начнется снегом.

1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет и окружающая среда не остыла достаточно.

Там, где будет теплее, очевидно, будет идти дождь".

 

Детали: По словам синоптика, ветер останется порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза, днем ​​от 1 мороза до 4 тепла, в южной части +3+8 градусов.

На дорогах прогнозируют гололедицу.

В Киеве 1 декабря ожидается мокрый снег, потому на дорогах будет скользко. Ветер западный, порывистый. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла.

Диденко добавила, что 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.

 

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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