Інфляція у єврозоні в листопаді досягла рекордного рівня

За попередніми оцінками Євростату, інфляція у єврозоні в листопаді 2021 року відносно показників листопада 2020 року досягла 4,9%, що є історично найвищим показником з 1997 року, відколи ведеться єдина статистика.

Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".

Найбільше зросли ціни на енергоносії - 27,4%, що й стало основним фактором такого зростання. На другому місці з компонентів - ціни на послуги (2,7%), неенергетичні промислові товари (2,4%), продукти, алкоголь і тютюнові вироби (2,2%).

Тенденція до прискорення інфляції триває вже багато місяців поспіль.

У жовтні інфляція у єврозоні досягла 4,1%, порівняно з жовтнем 2020 року. Останній раз перед тим вона перевищувала 4% у 2008 році.

Показник листопада - більш ніж удвічі вищий за встановлений Європейським центральним банком річний цільовий показник інфляції у 2%.

Як повідомлялося, у Німеччині інфляція у листопаді склала понад 5% і стала найвищою за майже 30 років.