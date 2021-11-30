Инфляция в еврозоне в ноябре достигла рекордного уровня

По предварительным оценкам Евростата, инфляция в еврозоне в ноябре 2021 года по отношению к показателям ноября 2020 года достигла 4,9%, что является исторически самым высоким показателем с 1997 года, когда ведется единая статистика.

Об этом сообщает DPA, пишет "Европейская правда".

Больше всего выросли цены на энергоносители – 27,4%, что и стало основным фактором такого роста. На втором месте из компонентов – цены на услуги (2,7%), неэнергетические промышленные товары (2,4%), продукты, алкоголь и табачные изделия (2,2%).

Тенденция к ускорению инфляции длится уже много месяцев.

В октябре инфляция в еврозоне достигла 4,1% по сравнению с октябрем 2020 года. Последний раз до этого она превышала 4% в 2008 году.

Показатель ноября - более чем вдвое выше установленного Европейским центральным банком годового целевого показателя инфляции в 2%.

Как сообщалось, в Германии инфляция в ноябре составила более 5% и стала самой высокой почти за 30 лет.