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У випадку прориву мігрантів сили МВС будуть на кордоні за годину – міністр

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:34
У випадку прориву мігрантів сили МВС будуть на кордоні за годину – міністр
Фото МВС

На Волині проходить масштабні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ у межах спеціальної прикордонної операції "Полісся" – і подібні навчання проводяться у всіх п’яти областях, які межують із Білоруссю. 

Джерело: МВС і ДСНС

Пряма мова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського: "У ході навчань, ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України.

Декілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні.

Послідовність подій буде така: отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами, першими на місці будуть прикордонники. Далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу".

 

Деталі: 30 листопада на Волині відпрацювали декілька сценаріїв.

Перший – масовий прорив мігрантів, коли наступ іде на пункти пропуску. Поліцейські продемонстрували спеціальні тактики із залученням скандинавського досвіду, коли правоохоронцям доводиться працювати із великим натовпом. 

Другий – це перетин кордону невеликими, мобільними групами. Досвід Польщі продемонстрував, що спецслужби Білорусі намагаються перекинути від 5 до 20 осіб через кордон. Наразі працюють спостережні пункти, щоб встановлювати такі групи і на них реагувати.

 

Монастирський зазначив, що керівництво МВС поспілкувалося з представниками об’єднаної територіальної громади (ОТГ): місцеві не бажають бачити на своїй території мігрантів, тому немає осіб, які б сприяли переходу мігрантів в Україну.

Хоча, цей варіант розвитку подій також відпрацьовують. Правоохоронці відстежують, чи з’являються у прикордонній зоні незнайомі, не місцеві жителі. 

 

Розвідка повідомляє, що найбільша кількість мігрантів наразі зібрана на ділянках кордону Білорусі з Литвою та Польщею.

Замерзання річок може "змінити тактику дій мігрантів", припускають правоохоронці.

Монастирський зазначив, що зараз немає оснащеного кордону з Білоруссю. Наявність не лише "єгози", але й "інтелектуального кордону" – це виклик на наступний рік. 

 

Водночас, голова МВС сказав, що 29 листопада голова МВС Польщі Маріуш Камінські у телефонній розмові підтвердив деескалацію напруги та зміну тактики мігрантів: вони штурмують білорусько-польський кордон у різних місцях невеликими групами.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко сказав, що розвідка ДПСУ не спостерігає активностей груп незаконних мігрантів.

 

Керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій завило, що підрозділи ДСНС готові надавати допомогу, встановлювати пункти тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

 

Також підрозділи ДСНС відпрацювали дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

 

Фото МВС і ДСНС

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонБілорусьМВСПрикордонна службаДСНС
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