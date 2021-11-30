В случае прорыва мигрантов силы МВД будут на границе через час – министр

На Волыни проходит масштабное учение подразделений Министерства внутренних дел в рамках специальной пограничной операции "Полесье" – и подобные учения проводятся во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.

Источник: МВД и ГСЧС

Прямая речь министра внутренних дел Дениса Монастырского: "В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины.

Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о приближении мигрантов, наши подразделения будут на границе.

Последовательность событий будет следующая: получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет вероятность пересечения границы мигрантами, первыми на месте будут пограничники. Далее присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, которые полностью готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа".

Детали: 30 ноября на Волыни отработали несколько сценариев.

Первый – массовый прорыв мигрантов, когда наступление идет на пункты пропуска. Полицейские продемонстрировали специальные тактики с привлечением скандинавского опыта, когда стражам порядка приходится работать с большой толпой.

Второй – это пересечение границы небольшими, мобильными группами. Опыт Польши продемонстрировал, что спецслужбы Беларуси пытаются перебросить от 5 до 20 человек через границу. В настоящее время работают наблюдательные пункты, чтобы устанавливать такие группы и на них реагировать.

Монастырский отметил, что руководство МВД пообщалось с представителями объединенной территориальной общины (ОТО): местные не желают видеть на своей территории мигрантов, поэтому нет тех, кто способствует переходу мигрантов в Украину.

Хотя этот вариант развития событий также отрабатывают. Правоохранители отслеживают, появляются ли в приграничной зоне незнакомые не местные жители.

Разведка сообщает, что наибольшее количество мигрантов собрано на участках границы Беларуси с Литвой и Польшей.

Замерзание рек может "изменить тактику действий мигрантов", предполагают правоохранители.

Монастырский отметил, что сейчас нет оснащенной границы с Беларусью. Наличие не только "егозы", но и интеллектуальной границы – это вызов на следующий год.

В то же время глава МВД сказал, что 29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминский в телефонном разговоре подтвердил деэскалацию напряжения и изменение тактики мигрантов: они штурмуют белорусско-польскую границу в разных местах небольшими группами.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сказал, что разведка ГПСУ не наблюдает активностей групп незаконных мигрантов.

Руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявило, что подразделения ГСЧС готовы оказывать помощь, устанавливать пункты временного пребывания людей и пунктов обогрева.

Также подразделения ГСЧС отработали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.

Фото МВД и ГСЧС