Австрія думає карати за відмову від вакцинації штрафом до 7200 євро

Жителі Австрії, які відмовляться робити щеплення від COVID-19 з лютого, коли це буде обов'язково, можуть наразитися на штраф до 7200 євро.

Про це йдеться у проєкті закону про обов’язкову вакцинацію від COVID-19, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Законопроєкт офіційно буде представлений 6 грудня, проте попередній проєкт пропозиції австрійські ЗМІ отримали заздалегідь.

За документом, усіх, хто відмовиться підкоритися, викличуть до місцевої адміністрації. Якщо люди двічі проігнорують виклик на вакцинацію, їх оштрафують на 3600 євро.

Якщо порушення цими людьми закону про вакцинацію піддасть інших людей "серйозному ризику", або якщо вони продовжать ігнорувати наказ вакцинуватися, їх буде оштрафовано на суму до 7200 євро.

Обов'язкова вакцинація буде застосовуватися до всіх, хто постійно проживає в Австрії. Звільняються від вакцинації лише ті, хто не може отримати щеплення за станом здоров'я.

У проєкті залишається відкритим питання про те, чи буде обов’язковою ревакцинація, а також чи прирівнюватимуться ті, хто одужав від хвороби, до повністю вакцинованих. Це буде додатково визначено постановами уряду.

Деякі елементи законодавчої пропозиції залишаються незрозумілими, наприклад щодо випадків, коли людина продовжує відмовлятися від вакцинації навіть після отримання штрафів.

Одним з обговорюваних рішень є те, що ті, хто не може довести, що він вакцинований, буде отримувати штраф кожні шість місяців.

Цю законодавчу пропозицію міністр охорони здоров'я та міністр з питань Конституції додатково обговорять на зустрічі з експертами та опозицією.

Австрія після чергових максимумів заражень оголосила 20-денний локдаун - у тому числі для вакцинованих жителів країни, з 22 листопада та першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.

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