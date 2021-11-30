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Австрия думает штрафовать за отказ от вакцинации на 7200 евро

Вторник, 30 ноября 2021, 14:38
фото: Минздрав

Жители Австрии, которые откажутся делать прививки от COVID-19 с февраля, когда это будет обязательно, могут столкнуться со штрафом в размере до 7200 евро.

Об этом говорится в проекте закона об обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Законопроект официально будет представлен 6 декабря, однако предварительный проект австрийские СМИ получили заранее.

Согласно документу всех, кто откажется подчиниться, вызовут в местную администрацию. Если люди дважды проигнорируют вызов на вакцинацию, они будут оштрафованы на 3600 евро.

Если нарушение этими людьми закона о вакцинации подвергнет других людей "серьезному риску", или если они продолжат игнорировать приказ вакцинироваться, они будут оштрафованы на сумму до 7200 евро.

Обязательная вакцинация будет применяться ко всем постоянно проживающим в Австрии. Освобождаются от вакцинации только по состоянию здоровья.

В проекте остается открытым вопрос о том, будет ли обязательной ревакцинация, а также будут ли приравниваться ли выздоровевшие от болезни к полностью вакцинированным. Это будет дополнительно определено постановлениями правительства.

Некоторые элементы законодательного предложения остаются неясными, например в случаях, когда человек продолжает отказываться от вакцинации даже после присуждения штрафов.

Одним из обсуждаемых решений является то, что те, кто не может доказать, что он вакцинирован, будет получать штраф каждые шесть месяцев.

Это законодательное предложение министр здравоохранения и министр по Конституции дополнительно обсудят на встрече с экспертами и оппозицией.

Австрия после очередных максимумов заражений объявила 20-дневный локдаун - в том числе для вакцинированных жителей страны - с 22 ноября и первой из стран Европы заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

Темы: Австриявакцинациякоронавирус
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