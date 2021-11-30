Впіймали чоловіка, який писав погрози вбивством поліцейським
Вівторок, 30 листопада 2021, 15:33
Правоохоронці впіймали 48-річного чоловіка, який систематично надсилав співробітникам поліції Харківської області смс-повідомленнями в Facebook з погрозами фізичної розправи.
Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції
Деталі: Неодноразово надсилав смс-повідомлення співробітникам поліції Харківщини з погрозами фізичної розправи та вбивством у зв’язку їхньою роботою 48-річний мешканець одного з міст на Київщині.
У нього провели обшук, вилучили мобільний телефон, «чорнові» записи з іменами «фейкових» акаунтів та паролями доступу.
В історії переписки чоловіка збереглися смс-повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг.
Правову кваліфікацію діям нададуть згодом.
Українська правда