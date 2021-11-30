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Впіймали чоловіка, який писав погрози вбивством поліцейським

Вівторок, 30 листопада 2021, 15:33

Правоохоронці впіймали 48-річного чоловіка, який систематично надсилав співробітникам поліції Харківської області смс-повідомленнями в Facebook з погрозами фізичної розправи.

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції

Деталі: Неодноразово надсилав смс-повідомлення співробітникам поліції Харківщини з погрозами фізичної розправи та вбивством у зв’язку їхньою роботою 48-річний мешканець одного з міст на Київщині.

У нього провели обшук, вилучили мобільний телефон, «чорнові» записи з іменами «фейкових» акаунтів та паролями доступу.

В історії переписки чоловіка збереглися смс-повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг.

Правову кваліфікацію діям нададуть згодом.

 
 

Українська правда
Теми: Харківська областьКиївська областьполіціясоцмережі


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