Поймали мужчину, который писал угрозы убийством полицейским
Вторник, 30 ноября 2021, 14:33
Правоохранители поймали 48-летнего мужчину, который систематически посылал сотрудникам полиции Харьковской области смс-сообщения в Facebook с угрозами физической расправы.
Источник: Департамент внутренней безопасности Национальной полиции
Детали: Неоднократно отправлял смс-сообщения сотрудникам полиции Харьковщины с угрозами физической расправы и убийством в связи с их работой 48-летний житель одного из городов Киевской области.
У него провели обыск, изъяли мобильный телефон, черновые записи с именами фейковых аккаунтов и паролями доступа.
В истории переписки мужчины сохранились смс-сообщения сотрудникам полиции и госслужащим, но объяснить цель своих поступков он не смог.
Правовую квалификацию действиям предоставят впоследствии.
Украинская правда