Поймали мужчину, который писал угрозы убийством полицейским

Правоохранители поймали 48-летнего мужчину, который систематически посылал сотрудникам полиции Харьковской области смс-сообщения в Facebook с угрозами физической расправы.

Источник: Департамент внутренней безопасности Национальной полиции

Детали: Неоднократно отправлял смс-сообщения сотрудникам полиции Харьковщины с угрозами физической расправы и убийством в связи с их работой 48-летний житель одного из городов Киевской области.

У него провели обыск, изъяли мобильный телефон, черновые записи с именами фейковых аккаунтов и паролями доступа.

В истории переписки мужчины сохранились смс-сообщения сотрудникам полиции и госслужащим, но объяснить цель своих поступков он не смог.

Правовую квалификацию действиям предоставят впоследствии.