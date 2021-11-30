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Поймали мужчину, который писал угрозы убийством полицейским

Вторник, 30 ноября 2021, 15:33

Правоохранители поймали 48-летнего мужчину, который систематически посылал сотрудникам полиции Харьковской области смс-сообщения в Facebook с угрозами физической расправы.

Источник: Департамент внутренней безопасности Национальной полиции

Детали: Неоднократно отправлял смс-сообщения сотрудникам полиции Харьковщины с угрозами физической расправы и убийством в связи с их работой 48-летний житель одного из городов Киевской области.

У него провели обыск, изъяли мобильный телефон, черновые записи с именами фейковых аккаунтов и паролями доступа.

В истории переписки мужчины сохранились смс-сообщения сотрудникам полиции и госслужащим, но объяснить цель своих поступков он не смог.

Правовую квалификацию действиям предоставят впоследствии.

 
 

Украинская правда
Темы: Харьковская областьКиевская областьполициясоцсети
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