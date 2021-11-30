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Рейтинги партій Зеленського і Порошенка порівнялися, у Разумкова – 10%

Вівторок, 30 листопада 2021, 15:37
Рейтинги партій Зеленського і Порошенка порівнялися, у Разумкова – 10%
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЇ РАДИ

За результатами соціологічного опитування, якби вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, то партії "ЄС" і "Слуга народу" отримали б 17% і 15% голосів тих, хто визначився із вибором. Політична сила колишнього глави ВР, якої не було у попередніх опитуваннях показала підтримку 10% українців.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада

Дослівно: "Відносно найвищу підтримку мають "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно, 13% і 15%),  "Батьківщина" (11,5% і 13,3%).  

Далі йдуть "Розумна політика" (8,6% і 9,9%), "ОПЗЖ" (8% і 9,2%), "Сила і честь" (5,8% і 6,7%), "Українська стратегія Гройсмана" (5% і 5,7%), РПЛ (4,7% і 5,4%), "Наші" (4,6% і 5,3%), "УДАР" (3,9% і 4,5%)".

Деталі: У інших партій – нижча підтримка. 

Соціологи відзначають, що рейтинги "ЄС" і "Слуга народу" в межах похибки, водночас партію колишнього спікера Ради Дмитра Разумкова, якої не було у попередній опитуваннях, готові підтримати на виборах 10% українців.

 

Рейтинги "ЄС" і "Батьківщина" відрізняються понад статистичну похибку, а "Слуги народу" і "Батьківщини" – у межах статистичної похибки.

 

Опитування провів КМІС упродовж 26-29 листопада методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Українська правда

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Теми: рейтингпартіїВерховна Радаопитуваннясоціологія
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