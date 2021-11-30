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Рейтинги партий Зеленского и Порошенко сравнились, у Разумкова – 10%

Вторник, 30 ноября 2021, 15:37
Рейтинги партий Зеленского и Порошенко сравнились, у Разумкова – 10%
ФОТО ИЗ FACEBOOK ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

По результатам социологического опроса, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, партии "ЕС" и "Слуга народа" получили бы 17% и 15% голосов, определившихся с выбором. Политическая сила бывшего главы ВР, которой не было в предварительных опросах, показала поддержку 10% украинцев.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября

Дословно: "Относительно высшую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%), "Батьківщина" (11,5% и 13,3%).

Далее следуют "Разумная политика" (8,6% и 9,9%), "ОПЗЖ" (8% и 9,2%), "Сила и честь" (5,8% и 6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%), РПЛ (4,7% и 5,4%), "Наши" (4,6% и 5,3%), "УДАР" (3,9% и 4,5%)".

Детали: У других партий – поддержка ниже.

Социологи отмечают, что рейтинги "ЕС" и "Слуга народа" в рамках погрешности, в то же время партию бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова, которой не было в предыдущих опросах, готовы поддержать на выборах 10% украинцев.

 

Рейтинги "ЕС" и "Батькивщина" отличаются сверх статистической погрешности, а "Слуги народа" и "Батькивщины" – в пределах статистической погрешности.

 

Опрос провел КМИС в течение 26-29 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: рейтингпартииВерховная Радаопроссоциология
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