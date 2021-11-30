Завод "Укроборонпрому" вперше модернізував командирський танк

Харківський бронетанковий завод вперше провів глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК: оновлена техніка успішно пройшла типові випробування.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: Повідомляється, що фахівці підприємства встановили на машині сучасні прилади спостереження, зокрема тепловізійні, телевізійну систему спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітню апаратуру супутникової навігації та командирську башту з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм.

Було замінено і прилади освітлення, радіостанція, апаратура внутрішнього зв'язку та комутації, передні викидні щитки тощо.

Оновлений танк отримав додатковий фільтр грубого очищення паливної системи котла-підігрівача, ще одну камеру спостереження для командира з дальністю виявлення до 2000 м, посилений захист кулемета НСВТ і паливних баків, дзеркала заднього виду, передні гумометалеві екрани та низку інших вдосконалень. Водночас схожі роботи працівники заводу проводять з партією танків Т-64БВ, відзначають в Укроборонпромі.