Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Завод "Укроборонпрому" вперше модернізував командирський танк

Вівторок, 30 листопада 2021, 16:45
фото "Укроборонпрому"

Харківський бронетанковий завод вперше провів глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК: оновлена техніка успішно пройшла типові випробування.

Джерело: Укроборонпром

Деталі: Повідомляється, що фахівці підприємства встановили на машині сучасні прилади спостереження, зокрема тепловізійні, телевізійну систему спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітню апаратуру супутникової навігації та командирську башту з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм.

Було замінено  і прилади освітлення, радіостанція, апаратура внутрішнього зв'язку та комутації, передні викидні щитки тощо.

Оновлений танк отримав додатковий фільтр грубого очищення паливної системи котла-підігрівача, ще одну камеру спостереження для командира з дальністю виявлення до 2000 м, посилений захист кулемета НСВТ і паливних баків, дзеркала заднього виду, передні гумометалеві екрани та низку інших вдосконалень. Водночас схожі роботи працівники заводу проводять з партією танків Т-64БВ, відзначають в Укроборонпромі.

Українська правда
Теми: Укроборонпромармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

ВІДЕОЕлектростанція Ахметова применшила масштаб аварії й не пустила перевірку – ЗМІ

Новини 2 грудня: війська РФ та Україна, бюджет України на 2022 рік

ЄС розширив санкції проти режиму Лукашенка: у списку "Белавіа", судді і прикордонники

Усі новини...
Укроборонпром
В "Укроборонпромі" анонсували співпрацю з Airbus за вертолітною програмою
У Єрмака з’явився ще один заступник
В Україні створюватимуть бойових роботів
Останні новини
06:19
В Іспанії та 5-ти штатах США виявили перші випадки "омікрону"
05:31
Різні комбінації вакцин можуть посилити захист від коронавірусу – дослідження
04:52
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію
04:28
Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО
03:54
"Північний потік-2": на лобіювання проти санкцій витратили $7,4 млн – ЗМІ
02:53
Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС
01:55
Польща запровадить у грудні Covid- вакцинацію дітей з 5 років
00:57
Через появу "омікрону" Байден оголосив новий план боротьби з корнавірусом
00:25
Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"
23:37
Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва
Усі новини...