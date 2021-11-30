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Завод "Укроборонпрома" впервые модернизировал командирский танк

Вторник, 30 ноября 2021, 15:45
Завод Укроборонпрома впервые модернизировал командирский танк
фото "Укроборонпрома"

Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК: обновленная техника успешно прошла типовые испытания.

Источник: Укроборонпром

Детали: Сообщается, что специалисты предприятия установили на машине современные приборы наблюдения, в том числе тепловизионные, телевизионную систему наблюдения за окружающим пространством задней полусферы, новейшую аппаратуру спутниковой навигации и командирскую башню с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм.

Были заменены и приборы освещения, радиостанция, аппаратура внутренней связи и коммутации, передние выкидные щитки и т.д.

Обновленный танк получил дополнительный фильтр грубой очистки топливной системы подогревателя котла, еще одну камеру наблюдения для командира с дальностью обнаружения до 2000 м, усиленную защиту пулемета НСВТ и топливных баков, зеркала заднего вида, передние резинометаллические экраны и ряд других усовершенствований. В то же время, подобные работы работники завода проводят с партией танков Т-64БВ, отмечают в Укроборонпроме.

Украинская правда
Темы: Укроборонпромармия
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