Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Севастополь налетів шторм – повалені дерева, пошкоджені дахи

Вівторок, 30 листопада 2021, 16:17
На Севастополь налетів шторм – повалені дерева, пошкоджені дахи
усі фото: Крим.реалії

Штормовий вітер, що накрив ввечері 29 та вночі на 30 листопада Севастополь, повалив понад 70 дерев, частково пошкодив дахи, а також паркан навколо будівництва на Приморському бульварі.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Зазначається, що вітер повалив паркан, що загороджував майданчик із реконструкцією літньої естради, відомої як "Ракушка".

Також, за інформацією кореспондента, у мікрорайоні проспекту Генерала Острякова та на прилеглих до проспекту малих вулицях спостерігаються численні повалені дерева.

Двірники повідомили, що напередодні ввечері комунальні служби очистили парк від дерев і гілок, які попадали, проте за вечір і ніч вітром пошкоджено ще кілька дерев, а також деякі рекламні конструкції та розтяжки, де-не-де зірвані покриття з дахів.

Окупанти офіційно повідомили, що вітер повалив 72 дерева.

 
 

Теми: СевастопольКримокупаціяпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Севастополь
Британська розвідка: Росія використовує дельфінів для захисту бази ЧФ РФ у Севастополі
У бухті Севастополя затонув плавдок із судном
Севастополь залишався без електрики: вимкнулась підстанція
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: