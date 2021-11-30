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На Севастополь налетів шторм – повалені дерева, пошкоджені дахи

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:17
усі фото: Крим.реалії

Штормовий вітер, що накрив ввечері 29 та вночі на 30 листопада Севастополь, повалив понад 70 дерев, частково пошкодив дахи, а також паркан навколо будівництва на Приморському бульварі.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Зазначається, що вітер повалив паркан, що загороджував майданчик із реконструкцією літньої естради, відомої як "Ракушка".

Також, за інформацією кореспондента, у мікрорайоні проспекту Генерала Острякова та на прилеглих до проспекту малих вулицях спостерігаються численні повалені дерева.

Двірники повідомили, що напередодні ввечері комунальні служби очистили парк від дерев і гілок, які попадали, проте за вечір і ніч вітром пошкоджено ще кілька дерев, а також деякі рекламні конструкції та розтяжки, де-не-де зірвані покриття з дахів.

Окупанти офіційно повідомили, що вітер повалив 72 дерева.

 
 

Теми: СевастопольКримокупаціяпогода


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