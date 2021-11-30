На Севастополь налетел шторм – поваленные деревья, поврежденные крыши

Штормовой ветер, накрывший вечером 29 и ночью на 30 ноября Севастополь, свалил более 70 деревьев, частично повредил крыши, а также забор вокруг строительства на Приморском бульваре.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Отмечается, что ветер повалил забор, загораживавший площадку с реконструкцией летней эстрады, известной как "Ракушка".

Также, по информации корреспондента, в микрорайоне проспекта Генерала Острякова и на близлежащих к проспекту малых улицах наблюдаются многочисленные поваленные деревья.

Дворники сообщили, что накануне вечером коммунальные службы очистили парк от попадавших деревьев и ветвей, однако за вечер и ночь ветром повреждено еще несколько деревьев, а также некоторые рекламные конструкции и растяжки, кое-где сорваны покрытия с крыш.

Оккупанты официально сообщили, что ветер повалил 72 дерева.