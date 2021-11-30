Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Севастополь налетел шторм – поваленные деревья, поврежденные крыши

Вторник, 30 ноября 2021, 16:17
На Севастополь налетел шторм – поваленные деревья, поврежденные крыши
все фото: крым.реалии

Штормовой ветер, накрывший вечером 29 и ночью на 30 ноября Севастополь, свалил более 70 деревьев, частично повредил крыши, а также забор вокруг строительства на Приморском бульваре.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Отмечается, что ветер повалил забор, загораживавший площадку с реконструкцией летней эстрады, известной как "Ракушка".

Также, по информации корреспондента, в микрорайоне проспекта Генерала Острякова и на близлежащих к проспекту малых улицах наблюдаются многочисленные поваленные деревья.

Дворники сообщили, что накануне вечером коммунальные службы очистили парк от попадавших деревьев и ветвей, однако за вечер и ночь ветром повреждено еще несколько деревьев, а также некоторые рекламные конструкции и растяжки, кое-где сорваны покрытия с крыш.

Оккупанты официально сообщили, что ветер повалил 72 дерева.

 
 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СевастопольКрымоккупацияпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Севастополь
Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты базы ЧФ РФ в Севастополе
В бухте Севастополя затонул плавдок с судном
Севастополь оставался без электричества: выключилась подстанция
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: