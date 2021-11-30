Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Севастополь налетел шторм – поваленные деревья, поврежденные крыши

Вторник, 30 ноября 2021, 17:17
все фото: крым.реалии

Штормовой ветер, накрывший вечером 29 и ночью на 30 ноября Севастополь, свалил более 70 деревьев, частично повредил крыши, а также забор вокруг строительства на Приморском бульваре.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Отмечается, что ветер повалил забор, загораживавший площадку с реконструкцией летней эстрады, известной как "Ракушка".

Также, по информации корреспондента, в микрорайоне проспекта Генерала Острякова и на близлежащих к проспекту малых улицах наблюдаются многочисленные поваленные деревья.

Дворники сообщили, что накануне вечером коммунальные службы очистили парк от попадавших деревьев и ветвей, однако за вечер и ночь ветром повреждено еще несколько деревьев, а также некоторые рекламные конструкции и растяжки, кое-где сорваны покрытия с крыш.

Оккупанты официально сообщили, что ветер повалил 72 дерева.

 
 

Темы: СевастопольКрымоккупацияпогода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава ВОЗ назвал "рецепт" появления и распространения новых штаммов коронавируса

Россия маскировала военными учениями агрессию против соседей – Столтенберг

Зеленский назначил 28 судей на вакантные должности, в том числе двух судей Майдана

Первый случай штамма "Омикрон" в США обнаружили у полностью вакцинированного человека

Протестующие бросили монеты в стены Офиса президента и пошли дальше

Новости 1 декабря: Зеленский в Верховной Раде, Путин о расширении НАТО

Все новости...
Севастополь
Севастополь здорового человека. Как живет город без духовных скреп
Путин поехал в оккупированный Крым: поздравляет россиян с праздником
Кабмин инициирует санкции против 24 компаний и 6 человек за Керченский мост и парки Севастополя
Последние новости
07:16
На Донбассе погиб украинский воин
06:30
В США за сутки – более 120 тысяч новых случаев Covid и более 1 600 смертей
05:45
Новые случаи Covid в Южной Африке удвоились за день на фоне распространения "омикрона"
04:58
Глава ВОЗ назвал "рецепт" появления и распространения новых штаммов коронавируса
04:12
Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений – Блинкен
03:54
Саудовская Аравия и ОАЭ обнаружили случаи "омикрона"
02:55
Италия одобрила ковид-вакцинацию детей с 5 лет
01:56
"Я не нажимал на курок" – Болдуин об убийстве украинки во время съемок фильма
00:58
Россия маскировала военными учениями агрессию против соседей – Столтенберг
00:16
Акции Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция
Все новости...