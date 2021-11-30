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"Мороз, 20 сантиметрів сніжку": рятувальники просять не мандрувати в гори Карпат

Вівторок, 30 листопада 2021, 17:29
фото з Facebook Василя Фіцака

Рятувальники просять туристів не мандрувати у Карпати через погіршення погоди.

Джерело: Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області

Дослівно: "Поціновувачам зимових походів в гори, варто врахувати погодні умови, які зараз є у високогір'ї Івано-Франківської області!

…у періоди погіршення погодних умов, любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам’ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема – належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також – від знання місцевості та її природних перешкод".

Деталі: Відео, яке розмістив у соцмережі керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак, свідчить, що на одній з найвищих вершин українських Карпат йде сніг із його подальшим налипанням, видимість обмежена. За словами Фіцака, сніговий покрив складає близько 20 см із півметровими переметами. 30 листопада температура сягнула 12 градусів морозу, вітер –більше 10 метрів на секунду.

У ДСНС наголошують: головна вимога до тих, хто таки прямує в гори, зареєструватися і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов.

Рятувальники закликають туристів відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах в зимовий період.

Українська правда
Теми: КарпатипогодаДСНС


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