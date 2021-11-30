"Мороз, 20 сантиметров снега": спасатели просят туристов не идти в горы Карпат

Спасатели просят туристов не путешествовать в Карпаты из-за ухудшения погоды.

Источник: Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области

Дословно: "Любителям зимних походов в горы стоит учесть погодные условия, которые сейчас есть в высокогорье Ивано-Франковской области!

…в периоды ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты. А тем, кто все-таки решится на такое путешествие, следует помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности соответственно подобранных одежды, обуви и т.п. от знания местности и ее природных помех".

Детали: Видео, которое разместил в соцсети руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Пип Иван Василий Фицак, свидетельствует, что на одной из самых высоких вершин украинских Карпат идет снег с его последующим налипанием, видимость ограничена. По словам Фицака, снежный покров составляет около 20 см с полуметровыми переметами. 30 ноября температура достигла 12 градусов мороза, ветер – более 10 метров в секунду.

В ГСЧС отмечают: главное требование к тем, кто все-таки направляется в горы, зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы по выбранному маршруту и ​​возможному ухудшению погодных условий.

Спасатели призывают туристов ответственно относиться к своей безопасности во время пребывания в горах в зимний период.