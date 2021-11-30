Україна почала масштабні навчання біля кордону з Білоруссю

На Волині розпочались масштабні навчання підрозділів системи МВС України в межах спеціальної прикордонної операції "Полісся".

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: 30 листопада поблизу села Дольськ Камінь-Каширського району Волинської області відбулися спільні штабні тренування, в яких брали участь керівництво МВС, підрозділи охорони державного кордону та ЗСУ, формування ДСНС та правоохоронних органів.

Учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, йдеться гуманітарні задачі, а саме: надання допомоги, встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Підрозділи ДСНС також відпрацювали дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

Згідно з повідомленням, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський був задоволений результатом.

Пряма мова: "У ході навчань ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України".