Украина начала масштабные учения у границы с Беларусью
На Волыни начались масштабные учения подразделений системы МВД Украины в рамках специальной пограничной операции "Полесье".
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: 30 ноября вблизи села Дольск Камень-Каширского района Волынской области состоялись совместные штабные тренировки, в которых участвовали руководство МВД, подразделения охраны государственной границы и ВСУ, формирования ГСЧС и правоохранительных органов.
Участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусской границе. В частности, речь идет о гуманитарных задачах, а именно: оказании помощи, установлении пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.
Подразделения ГСЧС также отработали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.
Согласно сообщению, министр внутренних дел Денис Монастырский остался доволен результатом.
Прямая речь: "В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины".