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Украина начала масштабные учения у границы с Беларусью

Вторник, 30 ноября 2021, 18:51
фото ГСЧС

На Волыни начались масштабные учения подразделений системы МВД Украины в рамках специальной пограничной операции "Полесье".

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: 30 ноября вблизи села Дольск Камень-Каширского района Волынской области состоялись совместные штабные тренировки, в которых участвовали руководство МВД, подразделения охраны государственной границы и ВСУ, формирования ГСЧС и правоохранительных органов.

 

Участники учений отработали алгоритм действий по реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-белорусской границе. В частности, речь идет о гуманитарных задачах, а именно: оказании помощи, установлении пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.

 

Подразделения ГСЧС также отработали действия по ликвидации взрывоопасных предметов на отдельных участках.

 

Согласно сообщению, министр внутренних дел Денис Монастырский остался доволен результатом.

Прямая речь: "В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины".

Украинская правда
Темы: Беларусьграницаармия
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