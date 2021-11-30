Генсек НАТО: Росія не має права вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу

Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі Північноатлантичної ради, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Wall Street Journal у запитанні нагадали, що Росія виступає категорично проти потенційного членства України в НАТО, та запитали, чи не виходить так, що НАТО, відкладаючи цей момент всі роки після Бухарестського саміту, "дає Путіну те, чого він хоче".

Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО залишається при своєму рішенні, що було прийняте на Бухарестському саміті.

"Ми підтримуємо Україну на шляху до членства, підтримуючи реформи, боротьбу з корупцією і модернізацію інституцій у сфері безпеки й оборони. Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів. Нам необхіден консенсус, щоб прийняти нову країну-члена", - зазначив він.

"Але політичний меседж - що Росія не має права втручатися у цей процес. Україна є суверенною незалежною державою, і кожна суверенна незалежна держава має право обирати свій шлях, у тому числі щодо того, до яких безпекових альянсів вона хоче долучитися. Це рішення має приймати Україна і 30 союзників, коли Україна буде готова до членства", - наголосив генсек НАТО.

Він повторив свою неодноразову заяву про те, що Росію чекають серйозні економічні та політичні наслідки, якщо вона вдасться до нової агресії проти України.