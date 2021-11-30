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Генсек НАТО: Россия не имеет права решать, будет ли Украина членом Альянса

Вторник, 30 ноября 2021, 19:33

Российская Федерация не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи Североатлантического совета, отвечая на вопросы СМИ.

Wall Street Journal в вопросе напомнили, что Россия выступает категорически против потенциального членства Украины в НАТО, и спросили, не получается ли так, что НАТО, откладывая этот момент все годы после Бухарестского саммита, "дает Путину то, чего он хочет".

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО остается при своем решении, принятом на Бухарестском саммите.

"Мы поддерживаем Украину на пути к членству, поддерживая реформы, борьбу с коррупцией и модернизацию институтов в сфере безопасности и обороны. Чтобы стать членом НАТО, нужно соответствовать определенным критериям и нужно решение 30 стран-членов. Нам необходим консенсус, чтобы принять новую страну- члена", - отметил он.

"Но политический месседж - что Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс. Украина является суверенным независимым государством, и каждое суверенное независимое государство имеет право выбирать свой путь, в том числе относительно того, к каким альянсам оно хочет присоединиться. Это решение должна принимать Украина и 30 союзников, когда Украина будет готова к членству", - подчеркнул генсек НАТО.

Он повторил свое неоднократное заявление о том, что Россию ожидают серьезные экономические и политические последствия, если она начнет новую агрессию против Украины.

Темы: НАТОРосcияУкраина
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