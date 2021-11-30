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Генсек НАТО про можливість вторгнення РФ: сподіваємося на краще, готуємося до найгіршого

Вівторок, 30 листопада 2021, 19:24
Генсек НАТО про можливість вторгнення РФ: сподіваємося на краще, готуємося до найгіршого
єнс столтенберг після обговорень в Латвії 30 листопада 2021 року. фото: getty images

Північноатлантичний альянс планує свої дії на випадок військової агресії Росії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після першого дня зустрічі глав МЗС у Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачимо ситуацію навколо України і ми знаємо, що Росія вже використала силу проти України та Грузії, і тримає військові сили в Молдові. Тому слід припускати можливість, що Росія знову розглядає варіант застосувати силу. Ми можемо сподіватися на краще, але ми маємо бути готовими до найгіршого", - сказав Столтенберг.

За його словами, головна мета на сьогодні – стримати Росію від проведення агресивних дій проти України. "І це сигнал усіх союзників до Росії – не застосовувати знову силу та не порушувати територіальну цілісність та суверенітет України, як вона робила це раніше і продовжує робити", - додав він.

Генсек зазначив, що НАТО ділиться інформацією про дії РФ із союзниками, дуже ретельно моніторить те, що відбувається, і робить детальні оцінки.

"Ми також надаємо політичну та практичну підтримку Україні. Зміцнення Збройних сил України – шлях допомогти їм здійснити право на самооборону. Це право будь-якої суверенної держави. І ми підтримуємо Україну у цьому праві", - додав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

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Теми: НАТОРосіявійнаУкраїна
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