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Генсек НАТО о возможности вторжения РФ: надеемся на лучшее, готовимся к худшему

Вторник, 30 ноября 2021, 20:24
Йенс столтенберг после обсуждений в латвии 30 ноября 2021 года. фото: getty images

Североатлантический альянс планирует свои действия на случай военной агрессии России против Украины.

Об этом заяви генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня встречи глав МИД в Риге, сообщает "Европейская правда".

"Мы видим ситуацию вокруг Украины и мы знаем, что Россия уже использовала силу против Украины и Грузии, и держат военные силы в Молдове. Поэтому необходимо допускать возможность, что Россия снова рассматривает вариант применить силу. Мы можем надеяться на лучшее, но мы должны быть готовы к худшему", - сказал Столтенберг.

По его словам, главная цель на сегодня – сдержать Россию от проведения агрессивных действий против Украины. "И это сигнал всех союзников – не применять снова силу и не нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины, как они делали это раньше и продолжают делать", - добавил он.

Генсек отметил, что НАТО делится информацией о действиях РФ с союзниками, очень тщательно мониторит происходящее и делает детальные оценки.

"Мы также предоставляем политическую и практическую поддержку Украине. Укрепление Вооруженных сил Украины – путь помочь им совершить право на самооборону. Это право любого суверенного государства. И мы поддерживаем Украину в этом праве", - добавил он.

Напомним, министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России в случае агрессии против Украины.

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Темы: НАТОРосcиявойнаУкраина
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