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Банкова просить Австрію офіційно підтримати вступ України до ЄС

Вівторок, 30 листопада 2021, 20:26

Офіс президента закликав Австрію приєднатися до кола країн, які вже уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Про це йшлося під час відеоконференції заступника керівника ОП Ігоря Жовкви з радником з питань зовнішньої та європейської політики канцлера Австрії Барбарою Каудель-Єнсен, пише "Європейська правда".

"Жовква високо оцінив участь Австрії в інавгураційному саміті Кримської платформи та визначення контактної особи для взаємодії на постійній основі з її офісом. Співрозмовники докладно обговорили зусилля України, спрямовані на визнання європейської перспективи нашої держави", - йдеться у заяві ОП.

Сторони також приділили значну увагу останнім безпековим викликам, зокрема скупченню військових формувань Росії вздовж кордонів нашої держави, а також ситуації на білорусько-польському кордоні та її наслідкам для країн ЄС і України.

Жовква поінформував співрозмовницю про запропоновані президентом України шляхи виходу з енергетичної кризи у Європі, яка кілька останніх місяців загрожує європейській енергетичній безпеці та стабільності.

Також обговорювалися заходи, яких вживають уряди двох держав задля запобігання поширенню COVID-19, та результати запровадження Австрією загальнонаціонального локдауну.

Жовква також окреслив очікування України від саміту Східного партнерства, запланованого на 15 грудня.

"Наші зусилля спрямовані на посилення інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та поглиблення практичної співпраці країн – учасниць "Асоційованого тріо" з Євросоюзом", – зазначив він.

Нагадаємо, вже п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії і Словаччина. 

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Теми: АвстріяЄСУкраїнаОфіс президента
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