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Банковая просит Австрию официально поддержать вступление Украины в ЕС

Вторник, 30 ноября 2021, 20:26

Офис президента призвал Австрию присоединиться к кругу стран, уже заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Об этом говорилось на видеоконференции заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы с советником по вопросам внешней и европейской политики канцлера Австрии Барбарой Каудель-Йенсен, пишет "Европейская правда".

"Жолква высоко оценил участие Австрии в инаугурационном саммите Крымской платформы и определение контактного лица для взаимодействия на постоянной основе с его офисом. Собеседники подробно обсудили усилия Украины, направленные на признание европейской перспективы нашего государства", – говорится в заявлении ОП.

Стороны также уделили значительное внимание последним вызовам безопасности, в частности скоплению военных формирований России вдоль границ нашего государства, а также ситуации на белорусско-польской границе и ее последствиям для стран ЕС и Украины.

Жовква проинформировал собеседницу о предложенных президентом Украины путях выхода из энергетического кризиса в Европе, который несколько последних месяцев угрожает европейской энергетической безопасности и стабильности.

Также обсуждались меры, предпринимаемые правительствами двух государств для предотвращения распространения COVID-19, и результаты введения Австрией общенационального локдауна.

Жовква также наметил ожидания Украины от саммита Восточного партнерства, запланированного на 15 декабря.

"Наши усилия направлены на усиление интеграции во внутренний рынок ЕС и углубление практического сотрудничества стран – участниц "Ассоциированного трио" с Евросоюзом", – отметил он.

Напомним, уже пять стран ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины - Польша, страны Балтии и Словакия.

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Темы: АвстрияЕСУкраинаОфис президента
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