Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Банковая просит Австрию официально поддержать вступление Украины в ЕС

Вторник, 30 ноября 2021, 21:26

Офис президента призвал Австрию присоединиться к кругу стран, уже заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Об этом говорилось на видеоконференции заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы с советником по вопросам внешней и европейской политики канцлера Австрии Барбарой Каудель-Йенсен, пишет "Европейская правда".

"Жолква высоко оценил участие Австрии в инаугурационном саммите Крымской платформы и определение контактного лица для взаимодействия на постоянной основе с его офисом. Собеседники подробно обсудили усилия Украины, направленные на признание европейской перспективы нашего государства", – говорится в заявлении ОП.

Стороны также уделили значительное внимание последним вызовам безопасности, в частности скоплению военных формирований России вдоль границ нашего государства, а также ситуации на белорусско-польской границе и ее последствиям для стран ЕС и Украины.

Жовква проинформировал собеседницу о предложенных президентом Украины путях выхода из энергетического кризиса в Европе, который несколько последних месяцев угрожает европейской энергетической безопасности и стабильности.

Также обсуждались меры, предпринимаемые правительствами двух государств для предотвращения распространения COVID-19, и результаты введения Австрией общенационального локдауна.

Жовква также наметил ожидания Украины от саммита Восточного партнерства, запланированного на 15 декабря.

"Наши усилия направлены на усиление интеграции во внутренний рынок ЕС и углубление практического сотрудничества стран – участниц "Ассоциированного трио" с Евросоюзом", – отметил он.

Напомним, уже пять стран ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины - Польша, страны Балтии и Словакия.

Темы: АвстрияЕСУкраинаОфис президента
powered by lun.ua
Главное сегодня

Шустер признал, что Ахметов поздравил его с днем рождения в Вильнюсе

Экс-разведчики ГУР говорят, что Офис президента угрожал уголовными преследованием

У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана

Новости 3 декабря: министр обороны о России, тариф на проезд в Киеве

Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-конференции, но от слов не отказывается

Байден заявил о подготовке ряда инициатив для сдерживания Путина от вторжения в Украину

Все новости...
Австрия
Австрия думает штрафовать за отказ от вакцинации на 7200 евро
В Австрии за перевозку нелегальных мигрантов задержаны граждане Украины
В Австрии развалилось дело о горнолыжном "курорт-рассаднике" коронавируса
Последние новости
00:05
Шустер признал, что Ахметов поздравил его с днем рождения в Вильнюсе
23:24
В Кремле назвали предварительную дату видеозвонка между Байденом и Путиным
23:05
Новости экономики: Нафтогаз нашел новое газовое месторождение, тарифы на транспорт
22:24
Экс-разведчики ГУР говорят, что Офис президента угрожал уголовными преследованием
21:59
Турция передаст Украине не менее 20 "Байрактаров" в ближайшее время – Bloomberg
21:15
У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана
20:50
Новости 3 декабря: министр обороны о России, тариф на проезд в Киеве
20:49
Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
20:47
Энергорегулятор оштрафовал Нафтогаз за недопуск к проверкам
20:35
Данилов о возможном вторжении российских войск: Их здесь никто не ждет
Все новости...