У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих

Старшокласник влаштував стрілянину у школі в штаті Мічиґан, вбивши трьох і поранивши щонайменше шестеро людей.

Джерело: СNN

Деталі: За даними журналістів, 15-річний підліток відкрив вогонь із пістолета у школі в місті Оксфорд (штат Мічиґан).

Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття. Наразі в поліції вважають, що в нього немає спільників.

За попередніми даними поліції, він є учнем цієї школи.

Поліція підтвердила загибель трьох людей. Ще шість людей отримали поранення, зокрема вчитель цієї школи.

Решту учнів та персоналу евакуювали до будівель поблизу.