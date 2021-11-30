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У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих

Вівторок, 30 листопада 2021, 22:31
Фото: Getty Images

Старшокласник влаштував стрілянину у школі в штаті Мічиґан, вбивши трьох і поранивши щонайменше шестеро людей.

Джерело: СNN 

Деталі: За даними журналістів, 15-річний підліток відкрив вогонь із пістолета у школі в місті Оксфорд (штат Мічиґан).

Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття. Наразі в поліції вважають, що в нього немає спільників.

За попередніми даними поліції, він є учнем цієї школи.

Поліція підтвердила загибель трьох людей. Ще шість людей отримали поранення, зокрема вчитель цієї школи.

Решту учнів та персоналу евакуювали до будівель поблизу.

Українська правда
Теми: СШАнадзвичайна подія


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