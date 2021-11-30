У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих
Вівторок, 30 листопада 2021, 22:31
Старшокласник влаштував стрілянину у школі в штаті Мічиґан, вбивши трьох і поранивши щонайменше шестеро людей.
Джерело: СNN
Деталі: За даними журналістів, 15-річний підліток відкрив вогонь із пістолета у школі в місті Оксфорд (штат Мічиґан).
Поліція затримала винуватця події через 5 хвилин після прибуття. Наразі в поліції вважають, що в нього немає спільників.
За попередніми даними поліції, він є учнем цієї школи.
Поліція підтвердила загибель трьох людей. Ще шість людей отримали поранення, зокрема вчитель цієї школи.
Решту учнів та персоналу евакуювали до будівель поблизу.
Українська правда