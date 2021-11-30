В США подросток устроил стрельбу в школе: трое погибших

Старшеклассник устроил стрельбу в школе в штате Мичиган, убив троих и ранив по меньшей мере шесть человек.

Источник: СNN

Детали: По данным журналистов, 15-летний подросток открыл огонь из пистолета в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган).

Полиция задержала виновника происшествия спустя 5 минут после прибытия. В полиции считают, что у него нет сообщников.

По предварительным данным полиции, он ученик этой школы.

Полиция подтвердила гибель трех человек. Еще шесть человек получили ранения, в том числе учитель этой школы.

Остальные ученики и персонал эвакуировали в здания поблизости.