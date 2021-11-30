В США подросток устроил стрельбу в школе: трое погибших
Вторник, 30 ноября 2021, 22:31
Старшеклассник устроил стрельбу в школе в штате Мичиган, убив троих и ранив по меньшей мере шесть человек.
Источник: СNN
Детали: По данным журналистов, 15-летний подросток открыл огонь из пистолета в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган).
Полиция задержала виновника происшествия спустя 5 минут после прибытия. В полиции считают, что у него нет сообщников.
По предварительным данным полиции, он ученик этой школы.
Полиция подтвердила гибель трех человек. Еще шесть человек получили ранения, в том числе учитель этой школы.
Остальные ученики и персонал эвакуировали в здания поблизости.
Украинская правда