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Блінкен вважає, що державний переворот в Україні є частиною російської тактики

Вівторок, 30 листопада 2021, 22:23
Блінкен вважає, що державний переворот в Україні є частиною російської тактики
Ентоні Блінкен розмовляє із пресою в Ризі перед початком зустрічі міністрів 30 листопада 2021 року. Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроба державного перевороту в Україні може бути частиною агресії Росії.

Джерело: брифінг Блінкена спільно з міністром закордонних справ Латвії Едґаром Ринкевич в Ризі

Пряма мова Блінкена: "Ми багато разів бачили "методичку" росіян. Частиною цієї "методички" є спроби штучно створити так звану "провокацію", щоби мати виправдання для дій, які Росія вже давно планує (військовий наступ - ред.)

Ми усвідомлюємо, що Росія переважно сполучає свої зусилля (з військової агресії - ред.) зі спробами внутрішньої дестабілізації країни".

Деталі: Держсекретар додав, що 1 грудня планують провести консультації із союзниками та партнерами НАТО. Після них він обіцяє розповісти більше деталей стосовно того, як США оцінюють заяви України про спробу державного перевороту.

Що було раніше: У Ризі, столиці Латвії, проходить зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО стосовно скупчення російських військ на кордоні з Україною. Перед її початком Блінкен попередив Росію про "серйозні наслідки" в разі, якщо вона почне широкомасштабний наступ.

Українська правда

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Теми: СШАвійнаРосія
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