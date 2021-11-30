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Блинкен считает, что государственный переворот в Украине является частью российской тактики

Вторник, 30 ноября 2021, 22:23
Блинкен считает, что государственный переворот в Украине является частью российской тактики
Энтони Блинкен разговаривает с прессой перед началом встречи министров в Риге 30 ноября 2021 года. ФОто: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка государственного переворота в Украине может являться частью агрессии России.

Источник: брифинг Блинкена совместно с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в Риге

Прямая речь Блинкена: "Мы много раз видели "методичку" россиян. Частью этой "методички" есть попытки искусственно создать так называемую "провокацию", чтобы иметь оправдание для действий, которые Россия уже давно планирует (военное наступление - ред.)

Мы отдаем себе отчет в том, что Россия преимущественно сочетает свои усилия (с военной агрессии - ред.) с попытками внутренней дестабилизации страны".

Детали: Госсекретарь добавил, что 1 декабря США проведут консультации с союзниками и партнерами НАТО. После них он обещает рассказать больше деталей о том, как США оценивают заявления Украины о попытке государственного переворота.

Что было раньше: В Риге, столице Латвии, проходит встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО касательно скопления российских войск на границах с Украиной. Перед ее началом Блинкен предупредил Россию о "серьёзных последствиях" в случае, если она начнет широкомасштабное наступление.

Украинская правда

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Темы: СШАвойнаРосcия
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