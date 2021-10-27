Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США експерти схвалили ковід-щеплення дітей з 5 років вакциною Pfizer

Середа, 27 жовтня 2021, 04:48
У США експерти схвалили ковід-щеплення дітей з 5 років вакциною Pfizer
Фото getty images

Дорадчий комітет Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендував схвалення вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей віком 5-11 років.

Джерело: засідання комітет FDA, hromadske, Reuters

Деталі: У своєму рішенні члени комітету посилалися на успішне випробування вакцини, про яке Pfizer / BioNTech оголосила у вересні 2021 року.

Дослідження за участі майже 2 300 дітей виявило дієвість вакцини на рівні 91%, а побічні ефекти були такі ж, як і в 16-25-річних.

Схвалення вакцини для дітей дорадчим комітетом FDA ще не означає схвалення препарату для остаточного застосування. Остаточне рішення має ухвалити Центр контролю та профілактики захворювань на початку листопада, зокрема те, скільки доз вакцини й кому саме вводити.

На засіданні комітету очільник Центру біологічних досліджень та оцінки FDA Пітер Маркс сказав: хоча діти назагал рідше хворіють на COVID-19 і легше його переносять, усе ж у США понад 8 300 дітей віком 5-11 років потребували госпіталізації і понад 100 померли.

Маркс зауважив, що через епідемію COVID-19 були змушені закритися школи, а діти були позбавлені можливості спілкуватися між собою. Він наголосив, що рішення про вакцинацію дітей може викликати суперечки, але сказав, що воно ґрунтується на наукових даних.

Втім, члени дорадчого комітету FDA зазначили, що дослідження Pfizer / BioNTech здійснювалося на замалій вибірці, щоб визначити потенційні рідкісні побічні ефекти – як-от запалення серцевого м’яза, яке спостерігалося у групі 12-15-річних.

Що передувало: Як повідомлялося раніше, у США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада.

Нагадаємо: Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали регулятору ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціядітиСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: