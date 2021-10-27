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У США експерти схвалили ковід-щеплення дітей з 5 років вакциною Pfizer

Середа, 27 жовтня 2021, 04:48
Фото getty images

Дорадчий комітет Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендував схвалення вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей віком 5-11 років.

Джерело: засідання комітет FDA, hromadske, Reuters

Деталі: У своєму рішенні члени комітету посилалися на успішне випробування вакцини, про яке Pfizer / BioNTech оголосила у вересні 2021 року.

Дослідження за участі майже 2 300 дітей виявило дієвість вакцини на рівні 91%, а побічні ефекти були такі ж, як і в 16-25-річних.

Схвалення вакцини для дітей дорадчим комітетом FDA ще не означає схвалення препарату для остаточного застосування. Остаточне рішення має ухвалити Центр контролю та профілактики захворювань на початку листопада, зокрема те, скільки доз вакцини й кому саме вводити.

На засіданні комітету очільник Центру біологічних досліджень та оцінки FDA Пітер Маркс сказав: хоча діти назагал рідше хворіють на COVID-19 і легше його переносять, усе ж у США понад 8 300 дітей віком 5-11 років потребували госпіталізації і понад 100 померли.

Маркс зауважив, що через епідемію COVID-19 були змушені закритися школи, а діти були позбавлені можливості спілкуватися між собою. Він наголосив, що рішення про вакцинацію дітей може викликати суперечки, але сказав, що воно ґрунтується на наукових даних.

Втім, члени дорадчого комітету FDA зазначили, що дослідження Pfizer / BioNTech здійснювалося на замалій вибірці, щоб визначити потенційні рідкісні побічні ефекти – як-от запалення серцевого м’яза, яке спостерігалося у групі 12-15-річних.

Що передувало: Як повідомлялося раніше, у США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада.

Нагадаємо: Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали регулятору ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

Теми: вакцинаціядітиСША


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