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Мовний омбудсмен вимагає перейменувати населені пункти з "російськомовним характером"

Четвер, 4 листопада 2021, 02:50
фото: uapress

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що в Україні варто перейменувати населені пункти відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Джерело: Кремінь у facebook

Пряма мова: "Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів".

"До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису.

Це такі населені пункти як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших.

Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади".

"У зв’язку із цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону".

Деталі: Уповноважений нагадав, що відповідно до частини першої статті 41 мовного закону географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

Українська правда
Теми: мова


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