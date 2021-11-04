Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12
Четвер, 4 листопада 2021, 03:46
Імовірно, катастрофу літака АН-12 в Іркутській області РФ спровокував крижаний дощ.
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на джерело, знайоме з перебігом розслідування
Пряма мова: "Первинні дані – у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, – говорять на користь версії про зледеніння керма висоти при спробі заходу на друге коло".
Деталі: Уточнюється, що літак став некерованим і впав перед заходом на друге коло.
За даними джерела, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила.
Супутніми чинниками могли стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.
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