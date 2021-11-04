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Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12

Четвер, 4 листопада 2021, 04:46
Фото пресслужби губернатора Іркутської області

Імовірно, катастрофу літака АН-12 в Іркутській області РФ спровокував крижаний дощ.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на джерело, знайоме з перебігом розслідування

Пряма мова: "Первинні дані – у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, – говорять на користь версії про зледеніння керма висоти при спробі заходу на друге коло".

Деталі: Уточнюється, що літак став некерованим і впав перед заходом на друге коло.

За даними джерела, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила.

Супутніми чинниками могли стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.

Передісторія:

  • 3-го листопада білоруський транспортний літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними, загинули всі семеро людей, які були на борту.
  • За попередньою інформацією, в складі екіпажу білоруського АН-12, який у середу розбився біля Іркутська, були двоє українців.

Теми: Росіяавіакатастрофи


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