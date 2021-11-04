Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12

Імовірно, катастрофу літака АН-12 в Іркутській області РФ спровокував крижаний дощ.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на джерело, знайоме з перебігом розслідування

Пряма мова: "Первинні дані – у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, – говорять на користь версії про зледеніння керма висоти при спробі заходу на друге коло".

Деталі: Уточнюється, що літак став некерованим і впав перед заходом на друге коло.

За даними джерела, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила.

Супутніми чинниками могли стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.

Передісторія: