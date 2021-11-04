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Авіакатастрофа під Іркутськом: на борту було більше людей - росЗМІ

Четвер, 4 листопада 2021, 11:54
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

У російському міністерстві з надзвичайних ситуацій уточнили, що на борту літака Ан-12, який розбився 3 листопада неподалік Іркутська, перебувало 9 людей.

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з посиланням на першого заступника начальника управління МНС в Іркутській області Андрія Рябоволова

Пряма мова: "За уточненими даними, отриманими від представника авіакомпанії "Гродно", на борту повітряного судна перебувало 9 людей, зокрема 5 членів екіпажу та 4 людини, які супроводжували вантаж. У ході пошуково-рятувальних робіт були знайдені загиблими шестеро людей. Їх доставили до Іркутського областного бюро судово-медичної експертизи" 

Деталі: За його словами, до ліквідації наслідків катастрофи залучили 296 рятувальників та 76 одиниць техніки.

Крім того Рябоволов додав, що на борту було 4 громадян РФ, 3 - Білорусі та 2 з України, підтвердивши інформацію українського Міністерства закордонних справ.

Російські правоохоронці розпочали провадження за кримінальною статтею про порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспортного засобу. З-поміж версій причини аварії розглядають технічну несправність, несприятливі погодні умови та помилку екіпажу.

Що було раніше: Білоруський транспортний літак Ан-12 розбився 3 листопада близько 13:45 (за київським часом) неподалік Іркутська в Росії. Згодом в українському МЗС підтвердили, що на борту перебувало два громадяни України.

Теми: катастрофиавіаРосіяМЗС


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