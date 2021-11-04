Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авіакатастрофа під Іркутськом: на борту було більше людей - росЗМІ

Четвер, 4 листопада 2021, 10:54
Авіакатастрофа під Іркутськом: на борту було більше людей - росЗМІ
ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

У російському міністерстві з надзвичайних ситуацій уточнили, що на борту літака Ан-12, який розбився 3 листопада неподалік Іркутська, перебувало 9 людей.

Джерело: російська новинна агенція "Интерфакс" з посиланням на першого заступника начальника управління МНС в Іркутській області Андрія Рябоволова

Пряма мова: "За уточненими даними, отриманими від представника авіакомпанії "Гродно", на борту повітряного судна перебувало 9 людей, зокрема 5 членів екіпажу та 4 людини, які супроводжували вантаж. У ході пошуково-рятувальних робіт були знайдені загиблими шестеро людей. Їх доставили до Іркутського областного бюро судово-медичної експертизи" 

Деталі: За його словами, до ліквідації наслідків катастрофи залучили 296 рятувальників та 76 одиниць техніки.

Крім того Рябоволов додав, що на борту було 4 громадян РФ, 3 - Білорусі та 2 з України, підтвердивши інформацію українського Міністерства закордонних справ.

Російські правоохоронці розпочали провадження за кримінальною статтею про порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспортного засобу. З-поміж версій причини аварії розглядають технічну несправність, несприятливі погодні умови та помилку екіпажу.

Що було раніше: Білоруський транспортний літак Ан-12 розбився 3 листопада близько 13:45 (за київським часом) неподалік Іркутська в Росії. Згодом в українському МЗС підтвердили, що на борту перебувало два громадяни України.

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофиавіаРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
катастрофи
Детально порахували: скільки коштувала Україні вчинена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС
НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: