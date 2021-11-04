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У Зеленського не коментують поведінку Лероса, який "повністю себе дискредитував"

Четвер, 4 листопада 2021, 14:06
володимир зеленський, фото: дмитро ларін, уп

У пресслужбі президента України відмовляються реагувати на поведінку нардепа Гео Лероса, який з трибуни парламенту показав середній палець главі держави Володимиру Зеленському.

Джерело: прессекретар Зеленського Сергій Никифоров в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Никифорова: "Людина (Гео Лерос - ред.) себе повністю дискредитувала".

Деталі: Сам президент під час виступу Лероса посміхався.

Разом із тим голова партії "Слуга народу" та перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко впевнений, що Лерос заслуговує на покарання від регламетного комітету – відсторонення на 5 засідань Ради.

Передісторія: Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест Зеленському. "Слуги" одразу звернулися до регламентного комітету.

Українська правда
Теми: ЗеленськийГео Лерос Верховна Рада


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