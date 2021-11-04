Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лерос заслуговує на відсторонення від п’яти засідань – Корнієнко

Четвер, 4 листопада 2021, 11:54
Лерос заслуговує на відсторонення від п’яти засідань – Корнієнко
фото: пресслужба "Слуги народу"

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко впевнений, що регламентний комітет має відсторонити нардепа Гео Лероса від 5 засідань Ради через непристойний жест на адресу президента Володимира Зеленського.

Джерело: Корнієнко в коментарі журналістам

Пряма мова Корнієнка: "У нас свобода слова, думки, у нас немає відповідальності за політичні заяви. Але у нас є в регламенті чітко визначена відповідальність за образи словами, жестами. І ми розуміємо, що точно буде звернення в регламентний комітет.

Я думаю, що регламентний комітет оперативно його розгляне і запропонує Раді ті чи інші дисциплінарні заходи.

Вони у нас, на жаль, обмежені, ми не можемо лишати заробітної платні або забирати мандат… Але ми можемо відстороняти від п’яти засідань. Я думаю, в цьому випадку, Гео цього заслуговує".

Деталі: За його словами, це питання "потрібно закривати" на рівні комітету.

Корнієнко пояснив, що голова Ради може вимикати мікрофон, якщо звучать прямі образи чи погрози.

Також віцеспікер заявив, що Лерос був першим, хто "протоптав доріжку політичного зрадництва", а за ним пішли його наступники.

Передісторія: Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест Зеленському. "Слуги" одразу звернулися до регламентного комітету.

Нагадаємо:

  • Лерос раніше був радником Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.
  • У березні 2020 року Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови ОП Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади. Це викриття не призвело до звільнення Андрія Єрмака.
  • Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом. 
  • 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаОлександр Корнієнко Гео Лерос Зеленськийкомітети
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: