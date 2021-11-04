Лерос заслуговує на відсторонення від п’яти засідань – Корнієнко

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко впевнений, що регламентний комітет має відсторонити нардепа Гео Лероса від 5 засідань Ради через непристойний жест на адресу президента Володимира Зеленського.

Джерело: Корнієнко в коментарі журналістам

Пряма мова Корнієнка: "У нас свобода слова, думки, у нас немає відповідальності за політичні заяви. Але у нас є в регламенті чітко визначена відповідальність за образи словами, жестами. І ми розуміємо, що точно буде звернення в регламентний комітет.

Я думаю, що регламентний комітет оперативно його розгляне і запропонує Раді ті чи інші дисциплінарні заходи.

Вони у нас, на жаль, обмежені, ми не можемо лишати заробітної платні або забирати мандат… Але ми можемо відстороняти від п’яти засідань. Я думаю, в цьому випадку, Гео цього заслуговує".

Деталі: За його словами, це питання "потрібно закривати" на рівні комітету.

Корнієнко пояснив, що голова Ради може вимикати мікрофон, якщо звучать прямі образи чи погрози.

Також віцеспікер заявив, що Лерос був першим, хто "протоптав доріжку політичного зрадництва", а за ним пішли його наступники.

Передісторія: Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест Зеленському. "Слуги" одразу звернулися до регламентного комітету.

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