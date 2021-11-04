СБУ попросила вибачення в українського актора, якого внесла до "чорного" списку
Служба безпеки принесла вибачення Валентину Томусяку, якого раніше внесла до списку людей, які загрожують національній безпеці країни.
Джерело: заява СБУ, надана "Українській правді"
Дослівно: "СБУ ініціювала виключення актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне подання було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики.
Нагадаємо, що Служба безпеки раніше рекомендувала Міністерству вжити відповідних заходів щодо осіб, які брали участь у зйомці російського пропагандистського фільму.
Оскільки прізвище Томусяка значилось серед учасників знімальної групи, він був включений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі у зйомках.
Відтак Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткова і детальна перевірка усіх поданих пропозицій буде здійснена окремо. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку".
Передісторія:
- У понеділок 1 листопада Мінкульт за поданням СБУ додав 32 акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму "Солнцепёк" до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У переліку також Валентин Томусяк.
- Фільм "Солнцепёк" зняли в Росії у 2021 році. Він розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році, зокрема про "геноцид російськомовного населення" в Луганську, "кровожерливих правосеків" та "американських найманців на Донбасі".
- Згодом міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до СБУ з проханням перевірити, як Томусяк потрапив до списку.