Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ попросила вибачення в українського актора, якого внесла до "чорного" списку

Четвер, 4 листопада 2021, 13:41
СБУ попросила вибачення в українського актора, якого внесла до чорного списку
фото з фейсбук-сторінки Томусяка

Служба безпеки принесла вибачення Валентину Томусяку, якого раніше внесла до списку людей, які загрожують національній безпеці країни.

Джерело: заява СБУ, надана "Українській правді"

Дослівно: "СБУ ініціювала виключення актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне подання було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що Служба безпеки раніше рекомендувала Міністерству вжити відповідних заходів щодо осіб, які брали участь у зйомці російського пропагандистського фільму.

Оскільки прізвище Томусяка значилось серед учасників знімальної групи, він був включений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі у зйомках.

Відтак Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткова і детальна перевірка усіх поданих пропозицій буде здійснена окремо. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку".

Передісторія:

  • У понеділок 1 листопада Мінкульт за поданням СБУ додав 32 акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму "Солнцепёк" до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У переліку також Валентин Томусяк.
  • Фільм "Солнцепёк" зняли в Росії у 2021 році. Він розповідає про початок війни на  Донбасі у 2014 році, зокрема про "геноцид російськомовного населення" в Луганську, "кровожерливих правосеків" та "американських найманців на Донбасі".
  • Згодом міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до СБУ з проханням перевірити, як Томусяк потрапив до списку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: