СБУ попросила вибачення в українського актора, якого внесла до "чорного" списку

Служба безпеки принесла вибачення Валентину Томусяку, якого раніше внесла до списку людей, які загрожують національній безпеці країни.

Джерело: заява СБУ, надана "Українській правді"

Дослівно: "СБУ ініціювала виключення актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне подання було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що Служба безпеки раніше рекомендувала Міністерству вжити відповідних заходів щодо осіб, які брали участь у зйомці російського пропагандистського фільму.

Оскільки прізвище Томусяка значилось серед учасників знімальної групи, він був включений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі у зйомках.

Відтак Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткова і детальна перевірка усіх поданих пропозицій буде здійснена окремо. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку".

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