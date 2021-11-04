У Києві декомунізували 12 вулиць і назвали сквер на честь Сліпака

Портрет Василя Сліпака на його похороні 2016 року, джерело: AFP via Getty Images

Київська міська рада перейменувала 12 вулиць та провулків, назви яких були пов'язані з комуністичним режимом, а також у Подільському районі назвала сквер ім'ям Героя України Василя Сліпака.

Джерело: сайт Київради

Деталі: Зокрема, перейменовано:

У Святошинському районі

вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);

вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);

вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);

провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).

У Солом’янському районі

вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);

вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);

вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).

вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).

У Дарницькому районі

вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).

У Шевченківському районі

вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);

провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).

У Дніпровському районі

вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).

Також міськрада надала назви безіменним двом площам, скверу та вулиці:

сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);

площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);

вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі);

Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі.

Нагадаємо: Влітку Національний банк випустив пам’ятну монету на честь видатного українського оперного співака, бійця АТО, Героя України Василя Сліпака.