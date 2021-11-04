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У Києві декомунізували 12 вулиць і назвали сквер на честь Сліпака

Четвер, 4 листопада 2021, 14:56
У Києві декомунізували 12 вулиць і назвали сквер на честь Сліпака
Портрет Василя Сліпака на його похороні 2016 року, джерело: AFP via Getty Images

Київська міська рада перейменувала 12 вулиць та провулків, назви яких були пов'язані з комуністичним режимом, а також у Подільському районі назвала сквер ім'ям Героя України Василя Сліпака.

Джерело: сайт Київради

Деталі: Зокрема, перейменовано:

У Святошинському районі

  • вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
  • вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
  • вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);
  • провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).

У Солом’янському районі

  • вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
  • вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);
  • вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).
  • вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).

У Дарницькому районі

  • вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).

У Шевченківському районі

  • вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
  • провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).

У Дніпровському районі

  • вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).

Також міськрада надала назви безіменним двом площам, скверу та вулиці:

  • сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);
  • площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);
  • вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі);
  • Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі.

Нагадаємо: Влітку Національний банк випустив пам’ятну монету на честь видатного українського оперного співака, бійця АТО, Героя України Василя Сліпака.

Українська правда

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Теми: Київдекомунізаціядороги
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