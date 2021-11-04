У Києві декомунізували 12 вулиць і назвали сквер на честь Сліпака
Четвер, 4 листопада 2021, 14:56
Київська міська рада перейменувала 12 вулиць та провулків, назви яких були пов'язані з комуністичним режимом, а також у Подільському районі назвала сквер ім'ям Героя України Василя Сліпака.
Джерело: сайт Київради
Деталі: Зокрема, перейменовано:
У Святошинському районі
- вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
- вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
- вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);
- провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).
У Солом’янському районі
- вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
- вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);
- вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).
- вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).
У Дарницькому районі
- вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).
У Шевченківському районі
- вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
- провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).
У Дніпровському районі
- вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).
Також міськрада надала назви безіменним двом площам, скверу та вулиці:
- сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);
- площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);
- вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі);
- Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі.
Нагадаємо: Влітку Національний банк випустив пам’ятну монету на честь видатного українського оперного співака, бійця АТО, Героя України Василя Сліпака.
Українська правда