Справа "Харківських угод": Януковича та Азарова заочно судитимуть

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо колишніх президента Віктора Януковича і прем’єр-міністра Миколи Азарова за обвинуваченням у вчиненні держзради та надання допомоги РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Джерело: пресслуба Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора

Дослівно: "Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишніх президента та прем’єр-міністра України за обвинуваченням у вчиненні державної зради та надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України.

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Обвинувальний акт направлено до суду (Печерського районного суду м. Києва -ред.)".

Деталі: Як встановили слідчі ДБР, колишній президент України у 2010 році отримав вказівку від керівництва рф продовжити термін перебування Чорноморського флоту РФ на території АР Крим та Севастополя. Згідно з базовими угодами 1997 року між Україною та рф цей строк закінчувався у 2017 році.

Раніше Україна підтвердила наміри не пролонговувати дію цих угод та підготувала двосторонній Меморандум з виведення флоту РФ. Російська сторона проігнорувала офіційне звернення. Через енергетичний шантаж росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування ЧФ у Криму. Це надалі призвело до анексії півострова.

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У квітні 2010 року в державній резиденції РФ "Ново-Огарьово" українська делегація на чолі з прем’єр-міністром України (Азаровим) отримала остаточний текст проєкту угоди про продовження строку перебування ЧФ РФ в Україні.

Потім на закритому засіданні українського уряду прем’єр-міністр та міністр закордонних справ запевнили присутніх про необхідність та важливість підписання цієї угоди нібито в економічних інтересах країни. Адже, отримання знижки на вартість російського газу має вимушений характер з огляду на стан економіки держави.

Крім порушення Конституції та низки законів, угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично вводила нові правила продовження строку перебування ЧФ РФ в нашій країні.

Поспішаючи догодити Росії, Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію угоди як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, і 27.04.2010 року рішення було ухвалене депутатами.

У результаті злочинних дій тодішнього керівництва країни відбулось нарощування особового складу та військової техніки збройних сил РФ на території АРК та Севастополя.

Ці сили були ворог використав для окупації півострова у 2014 році. Також слідством задокументовано збитки держави, завдані екскерівництвом країни через підписання Харківських угод, на понад один трильйон вісімдесят мільярдів гривень.

Колишні керівники держави обвинувачуються у вчиненні державної зради та надання допомоги Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України.