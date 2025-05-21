Нова справа проти Порошенка: слідство вважає, що він готував "Харківські угоди"

Слідство підозрює, що п’ятий президент України Петро Порошенко, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, нібито був причетний до підготовки "Харківських угод" – документа, який дозволив Чорноморському флоту РФ залишитися в Криму до 2042 року. В оточенні Порошенка ці звинувачення називають абсурдними, наголошуючи, що на момент підписання угод він уже не обіймав посаду.

Джерело: стаття УП "Як справи? Що відбувається з розлідуваннями проти Порошенка"

Деталі: За версією слідства, Порошенко, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ у останні тижні своєї каденції, нібито був причетний до підготовки тексту "Харківських угод".

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Він очолював МЗС у період президентства Віктора Ющенка та був звільнений з посади 11 березня 2010 року. Останні два тижні роботи на цій посаді він пропрацював при Вікторі Януковичу, який став президентом 25 лютого. При цьому самі угоди підписали більш як через місяць після відставки Порошенка.

В оточенні п'ятого президента звинувачення вважають політично вмотивованими та "абсурдними":

"Це дуже цікаво: виявляється не Грищенко, Демченко, Льовочкін чи хто там ще цим займався, а Порошенко, якого навіть тоді не було уже на посаді, готував ці "Харківські угоди". Ну просто абсурд".

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У межах цього провадження вже відбулися обшуки у Костянтина Єлісєєва – тодішнього заступника міністра закордонних справ і радника Порошенка з міжнародних питань.

Також МЗС та інші відомства вже отримують запити на виїмку документів, пов’язаних із "Харківськими угодами".

Довідково: Харківські угоди – домовленість між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписана 21 квітня 2010 року на той момент президентом України Віктором Януковичем та президентом Росії Дмитром Медведєвим, згідно з якою термін перебування ЧФ РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення.

Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Через ці злочинні дії наприкінці 2013 – початку 2014 років на території АР Крим та м. Севастополя чисельність особового складу військових РФ, їх військової техніки перевищувала встановлені базовими угодами кількісні рівні, зокрема в Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. РФ таємно модернізувала свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги.

Угода ратифікована Верховною Радою України та Державною думою Російської Федерації 27 квітня 2010 року.

На той момент Петро Порошенко вже не очолював МЗС.

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