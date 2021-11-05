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Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 01:49
Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ
фото з відкритих джерел

На Луганщині окупанти обстріляли КПВВ "Золоте", застосовуючи міномет.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "03.11.2021 з 18.57 до 19.25 із боку позицій незаконних збройних формувань ОРЛО в районі Золоте-5 було здійснено обстріл КПВВ "Золоте" із застосуванням міномету калібру 82 мм".

"Зазначені факти свідчать про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями  домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемир'я".

Деталі: Внаслідок обстрілу отримали пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ.

Українська сторона СЦКК повідомила про факти обстрілу Місію ОБСЄ.

 
 

Нагадаємо: У четвер збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОвійнаДонбас
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