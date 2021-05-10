Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За кібератакою на американський трубопровід стоїть група з Росії — ЗМІ

Понеділок, 10 травня 2021, 07:40
COLPIPE.COM

Злочинне угрупування DarkSide, яке, як вважається, стоїть за кібератакою на американський трубопровід Colonial Pipeline, - з Росії.

Джерело: колишній високопоставлений чиновник – джерело CNN, два ознайомлені джерела NBC News

Деталі: Джерела NBC News повідомили, що хоча російські хакери часто працюють в Кремлі як "фрілансери", перші ознаки вказують на те, що це була злочинна схема, а не напад з боку держави.

За словами джерела CNN, діяльність DarkSide зазвичай націлений на країни, де не говорять російською.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

DarkSide розробляє програмне забезпечення, що використовується для шифрування і крадіжки даних, потім вчить "афілійованих осіб", які отримують інструментарій, що містить програмне забезпечення, шаблон електронного листа із запитом вимагача і навчання, як проводити атаки. Потім кіберзлочинці-партнери виплачують DarkSide відсоток від своїх доходів від будь-яких успішних атак програм-вимагачів.

Нагадаємо:

  • Днями раніше Colonial Pipeline зазнав кібератаки і все ще відновлює роботу.  Компанія перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку.
  • Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.
  • Наразі немає повідомлень, чи пов’язана хакерська атака на трубопровід із попередніми кібератаками у США.
  • У США оголосили надзвичайний стан.

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Перехоплене США судно з російською зброєю на борту прямувало до Ємену — AP

Семеро людей загинули на дні народження в американському Колорадо-Спрінгз

Угода між Німеччиною та Росією щодо “Спутника V” фактично мертва — Bild

фотоУ ДТП на Рівненщині загинули чоловік, дружина та немовля

У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав отруєний Навальний

Представники ОРДЛО нарешті передали Україні списки на обмін

Усі новини...
США
У США оголосили НС через кібератаку на трубопровід Colonial
Перехоплене США судно з російською зброєю на борту прямувало до Ємену — AP
Семеро людей загинули на дні народження в американському Колорадо-Спрінгз
Останні новини
07:40
За кібератакою на американський трубопровід стоїть група з Росії — ЗМІ
07:18
Китай встановить розділову лінію на Евересті — побоюється коронавірусу з Непалу
06:43
В Індії люди, що перехворіли на COVID-19, почали інфікуватися рідкісним “чорним грибком”
05:59
Україна опустилася на 18 місце у світі за поширеністю COVID-19
04:59
ДОПОВНЕНОУ США оголосили НС через кібератаку на трубопровід Colonial
04:06
“Талібан” оголосив про тимчасове припинення вогню
03:06
120 людей поранені в Східному Єрусалимі — там протести проти виселень палестинців
02:05
Перехоплене США судно з російською зброєю на борту прямувало до Ємену — AP
01:08
Семеро людей загинули на дні народження в американському Колорадо-Спрінгз
00:20
Угода між Німеччиною та Росією щодо “Спутника V” фактично мертва — Bild
Усі новини...