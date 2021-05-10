У США оголосили НС через кібератаку на трубопровід Colonial

Уряд США оголосив надзвичайний стан після кібератаки на один з найбільших трубопроводів в США Colonial Pipeline.

Джерело: BBC, Bloomberg

Деталі: Зазначається, що президент Джо Байден може задіяти низку надзвичайних повноважень, щоб гарантувати, що паливо, транспортуванням якого займається Colonial Pipeline, продовжить надходити в великі міста і аеропорти на східному узбережжі США попри відключення трубопроводу.

Зокрема, влада має право відмовитися від безлічі вимог, що регулюють склад бензину, і навіть наказати використовувати американські кораблі для перевезення палива та інших вантажів між американськими портами.

Зараз збільшена кількість часу, яке водії-перевізники можуть проводити за кермом при транспортуванні палива. Як правило, водії можуть бути за кермом не більше 11 годин протягом 14-годинного робочого дня.

За даними, які наводить BBC, атака на Colonial була викликана кіберзлочинним угрупованням DarkSide, яке проникло в мережу Colonial в четвер і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

DarkSide розробляє програмне забезпечення, що використовується для шифрування і крадіжки даних, потім вчить "афілійованих осіб", які отримують інструментарій, що містить програмне забезпечення, шаблон електронного листа із запитом вимагача і навчання, як проводити атаки. Потім кіберзлочинці-партнери виплачують DarkSide відсоток від своїх доходів від будь-яких успішних атак програм-вимагачів.

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