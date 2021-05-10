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У США оголосили НС через кібератаку на трубопровід Colonial

Понеділок, 10 травня 2021, 04:59

Уряд США оголосив надзвичайний стан після кібератаки на один з найбільших трубопроводів в США Colonial Pipeline.

Джерело: BBC

Деталі: За даними, які наводить BBC, атака на Colonial була викликана кіберзлочинним угрупованням DarkSide, яке проникло в мережу Colonial в четвер і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

DarkSide розробляє програмне забезпечення, що використовується для шифрування і крадіжки даних, потім вчить "афілійованих осіб", які отримують інструментарій, що містить програмне забезпечення, шаблон електронного листа із запитом вимагача і навчання, як проводити атаки. Потім кіберзлочинці-партнери виплачують DarkSide відсоток від своїх доходів від будь-яких успішних атак програм-вимагачів.

Нагадаємо:

  • Днями раніше Colonial Pipeline зазнав кібератаки і все ще відновлює роботу.  Компанія перекрила трубопровід на дистанції майже 9 тисяч кілометрів, щоб стримати кібератаку.
  • Наразі немає повідомлень, чи пов’язана хакерська атака на трубопровід із попередніми кібератаками у США.
  • Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.

Теми: США


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