Blue Origin програла суд щодо місячного модуля
Суд відхилив у четвер позов компанії Blue Origin проти уряду США, поданий через рішення NASA надати контракт на створення модулів для висадки на Місяць конкуруючій компанії SpaceX мільярдера і винахідника Ілона Маска.
Джерело: Space.com, Голос Америки
Деталі: Суддя Річард Хертлінг із Федерального претензійного суду у Вашингтоні задовольнив клопотання уряду про відхилення позову, поданого 16 серпня.
Космічна компанія Blue Origin, створена засновником Amazon Джеффом Безосом, назвала свій позов "спробою виправити недоліки" у системі закупівель NASA.
Коментуючи рішення судді, представник Blue Origin сказав, що проблеми, порушені компанією в позові, необхідно вирішити.
"Ми у повному масштабі співпрацюємо з NASA у розробці стійких конструкцій посадкових модулів, проведенні широкого спектру заходів щодо зниження технологічних ризиків та надання послуг з доставки вантажів на Місяць", – йдеться у заяві.
Компанія поки що не повідомила, чи планує вона оскаржити рішення.
Що передувало:Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору уряду США NASA у зв'язку з рішенням передати SpaceX Ілона Маска контракт на будівництво місячного модуля.
Передісторія:
- Бізнесмен-мільярдер Джефф Безос запропонував покрити витрати NASA на суму до 2 мільярдів доларів в обмін на контракт для його компанії Blue Origin на виготовлення місячного посадкового модуля.
- Уряд Сполучених Штатів відхилив пропозиції бізнесмена-мільярдера і засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.