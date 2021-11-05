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Blue Origin програла суд щодо місячного модуля

П'ятниця, 5 листопада 2021, 05:05
Blue Origin програла суд щодо місячного модуля

Суд відхилив у четвер позов компанії Blue Origin проти уряду США, поданий через рішення NASA надати контракт на створення модулів для висадки на Місяць конкуруючій компанії SpaceX мільярдера і винахідника Ілона Маска.

Джерело: Space.com, Голос Америки

Деталі: Суддя Річард Хертлінг із Федерального претензійного суду у Вашингтоні задовольнив клопотання уряду про відхилення позову, поданого 16 серпня.

Космічна компанія Blue Origin, створена засновником Amazon Джеффом Безосом, назвала свій позов "спробою виправити недоліки" у системі закупівель NASA.

Коментуючи рішення судді, представник Blue Origin сказав, що проблеми, порушені компанією в позові, необхідно вирішити.

"Ми у повному масштабі співпрацюємо з NASA у розробці стійких конструкцій посадкових модулів, проведенні широкого спектру заходів щодо зниження технологічних ризиків та надання послуг з доставки вантажів на Місяць", – йдеться у заяві.

Компанія поки що не повідомила, чи планує вона оскаржити рішення.

Що передувало:Компанія американського мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору уряду США NASA у зв'язку з рішенням передати SpaceX Ілона Маска контракт на будівництво місячного модуля.

Передісторія:

  • Бізнесмен-мільярдер Джефф Безос запропонував покрити витрати NASA на суму до 2 мільярдів доларів в обмін на контракт для його компанії Blue Origin на виготовлення місячного посадкового модуля.
  • Уряд Сполучених Штатів відхилив пропозиції бізнесмена-мільярдера і засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

"Українська правда" у Threads

Теми: космоссуд
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