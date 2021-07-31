Уряд США відмовив Безосу в укладенні контракту з будівництва місячного модуля

Уряд Сполучених Штатів відхилив пропозиції бізнесмена-мільярдера і засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

Джерело: CNBC

Дослівно Рахункова палата США (GAO): " NASA не порушило закону чи регламенту закупівель, коли визначило одного переможця... оцінка всіх трьох пропозицій була поміркованою та відповідала чинному законодавству про закупівлі, нормативним актам та умовам конкурсу".

Дослівно Blue Origin: "Програма "Система висадки людини" (на Місяць – ред.) повинна мати конкуренцію – це найкраще рішення для NASA і нашої країни".

Деталі: Компанія оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля, стверджуючи, що космічне агентство NASA має визначити кількох постачальників, а не віддавати перевагу одному.

Однак GAO, куди було подана скарга, заявила, що протест відхилений.

Що передувало: У понеділок бізнесмен-мільярдер Джефф Безос запропонував покрити витрати NASA на суму до 2 мільярдів доларів в обмін на контракт для його компанії Blue Origin на виготовлення місячного посадкового модуля.

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