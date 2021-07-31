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Уряд США відмовив Безосу в укладенні контракту з будівництва місячного модуля

Субота, 31 липня 2021, 02:58

Уряд Сполучених Штатів відхилив пропозиції бізнесмена-мільярдера і засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

Джерело: CNBC

Дослівно Рахункова палата США (GAO): " NASA не порушило закону чи регламенту закупівель, коли визначило одного переможця... оцінка всіх трьох пропозицій була поміркованою та відповідала чинному законодавству про закупівлі, нормативним актам та умовам конкурсу".

Дослівно Blue Origin: "Програма "Система висадки людини" (на Місяць – ред.) повинна мати конкуренцію – це найкраще рішення для NASA і нашої країни".

Деталі: Компанія оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля, стверджуючи, що космічне агентство NASA має визначити кількох постачальників, а не віддавати перевагу одному.

Однак GAO, куди було подана скарга, заявила, що протест відхилений.

Що передувало: У понеділок бізнесмен-мільярдер Джефф Безос запропонував покрити витрати NASA на суму до 2 мільярдів доларів в обмін на контракт для його компанії Blue Origin на виготовлення місячного посадкового модуля.

Передісторія:

  • Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, який NASA уклала зі SpaceX Ілона Маска.
  • Компанія Blue Origin заявила в понеділок, що подала протест до Федерального урядового управління, звинувативши NASA в тому, що те в останню хвилину змінило пріоритети.
  • Керівник Blue Origin Сміт заявив, що в NASA узгоджували вартість контракту з SpaceX. За його словами, обговорень з іншими компаніями не було.
  • Американське космічне агентство NASA заявило про призупинення дії контракту вартістю 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, укладеного зі SpaceX Ілона Маска.

Теми: космос


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