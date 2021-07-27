Безос пропонує NASA $2 мільярди в обмін на контракт з будівництва місячного модуля

У понеділок бізнесмен-мільярдер Джефф Безос запропонував покрити витрати NASA на суму до 2 мільярдів доларів в обмін на контракт для його компанії Blue Origin на виготовлення місячного посадкового модуля.

Джерело: лист Джеффа Безоса, Reuters, Укрінформ

Деталі: Компанія Безоса Blue Origin, ідеться в листі, "прагне побудувати майбутнє, у якому мільйони людей житимуть і працюватимуть у космосі на благо Землі. Ми переконані, що для просування майбутнього Америки в космосі NASA має швидко й гарантовано повернутися на Місяць".

За словами мільярдера, Blue Origin відгукнулася на терміновий заклик NASA розробити посадковий модуль, створила національну команду - для проєктування, будівництва та експлуатації системи польоту.

NASA інвестувала в цю команду понад пів мільярда доларів, і вона показала добрі результати. Команда розробила безпечну та ефективну конструкцію, яка зможе забезпечити висадку людини у 2024 році для постійної місії на Місяці.

Як пальне модуль використовуватиме рідкий водень, який можна видобувати на Місяці. Систему спроєктовано таким чином, щоб вона могла переміщатися на різних ракетах-носіях, зокрема Falcon Heavy, SLS, Vulcan і New Glenn, зазначає Безос, вважаючи це великою перевагою проєкту. Початкова місія компанії Blue Origin вимагає всього трьох комерційних запусків. Це дуже мала кількість і знижує ризик провалу місії через аномалії при запуску, ідеться в листі.

"Однак, - продовжує Безос, - попри ці переваги, в останній момент посадова особа Агентства вирішила надавати багаторічну, багатомільярдну підтримку компанії SpaceX... Це рішення порушило традицію успішних комерційних космічних програм NASA, поклавши край конкуренції на роки вперед".

Натомість Безос запропонував NASA відшкодувати до $2 млрд дефіциту бюджету в обмін на контракт зі створення посадкового модуля для висадки на Місяць. Компанія готова відмовитися від отримання платежів цьогоріч і упродовж двох наступних років.

"Це не відстрочка, а повна відмова від цих платежів", - підкреслюється в листі.

Blue Origin пропонує своїм коштом узяти участь у розробці та запуску елемента посадкового модуля, щоб знизити ризики для астронавтів. Витрати на цю частину програми компанія оцінює більш як у $1 млрд.

Компанія пропонує укласти контракт з фіксованою ціною і покрити всі перевитрати, у тому числі пов'язані зі збільшенням витрат партнерів.

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