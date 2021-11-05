У МОЗ розповіли, коли з'явиться цифровий Covid-сертифікат про одужання

В "Дії" з'явиться цифровий COVID-сертифікат про одужання, чинний 90 діб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно: "З наступного тижня невакциновані українці, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину.

Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році".

Деталі: Наголошується, що обов’язковою підставою для генерації електронного документа буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ - завантажити сертифікат не зможуть.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

внутрішній - для використання всередині країни в умовах "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки;

міжнародний - для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

У МОЗ нагадують: якщо ви перехворіли, то безпечно вакцинуватися можна на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР.