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Нардепи спробували слідом за Третьяковою прогнати Геращенко, але не змогли

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:48
фото: FB Геращенко

Народним депутатам не вдалося відсторони депутатку "Європейської Солідарності" Ірину Геращенко від 5 засідань Ради за висловлювання дворічної давнини.  

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Скарга щодо народної депутатки стосувалася її висловлювання 10 вересня 2019 року, коли вона порівняла "Слуг народу" з "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим.

Комітет через 2 роки рекомендував відсторонити Геращенко від 5 засідань парламенту.

Проте лише 190 нардепів підтримали відсторонення нардепки - цих голосів не вистачило. 

 
результати голосування

Під час виступу 5 листопада Геращенко назвала "Слуг народу" - "зеленими чудіками". 

Також Геращенко закликала відсторонити від 5 засідань парламенту голову партії "Слуга народу" Давида Арахамію, який напередодні заявив, що українське суспільство наразі не сприйме жінку на посаді міністра оборони. 

Регламентний комітет розглядав питання щодо Геращенко за зверненням "Слуги народу" та підписом Арахамії.

Нагадаємо: 

  • Верховна Рада відсторонила нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову від участи у 5 пленарних засіданнях парламенту за її слова про померлого колегу Антона Полякова.

Українська правда
Теми: ГеращенкоВерховна РадаСлуга народу


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