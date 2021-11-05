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Третьякову вигнали з Ради на 5 засідань через "ворога Полякова"

П'ятниця, 5 листопада 2021, 10:38
Третьякову вигнали з Ради на 5 засідань через ворога Полякова
Галина Третьякова. Фото пресслужби "Слуги народу"

Верховна Рада відсторонила нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову від участи у 5 пленарних засіданнях парламенту за її слова про померлого колегу Антона Полякова.

Джерело: засідання ВР 5 листопада

Деталі: Таке рішення підтримали 234 депутати.

Після голосування до трибуни ВР вийшла колишня співмешканка Полякова нардеп Анна Скороход, яка вкотре заявила, що Полякова "жорстоко убили", і що вона вимагає створити ТСК щодо розслідування його смерті.

Що було раніше: 22 листопада Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову від участі у 5 пленарних засіданнях за слова про смерть депутата Антона Полякова.

Передісторія: 

  • У ніч на 8 жовтня народного депутата Антона Полякова, який після виключення з фракції "Слуга народу" вступив у групу "За майбутнє", знайшли мертвим у таксі у Києві.
  • На парламентському засіданні того ж дня стало відомо, що Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прореагувала на цю подію словами "одним ворогом менше". Члени групи "За майбутнє" зажадали від керівництва фракції "Слуга народу" вибачень за це.
  • Усі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на 5 днів. 
  • Глови усіх фракцій і груп парламенту, крім "Слуги народу", вимагають відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
  • Слідство вважає, що смерть Полякова могло спричинити хронічне захворювання або ж отруєння. У крові Полякова знайшли алкоголь і метадон. Також під час огляду тіла Полякова було виявлено два катетери з речовиною бурого кольору. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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