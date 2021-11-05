Третьякову вигнали з Ради на 5 засідань через "ворога Полякова"

Верховна Рада відсторонила нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову від участи у 5 пленарних засіданнях парламенту за її слова про померлого колегу Антона Полякова.

Джерело: засідання ВР 5 листопада

Деталі: Таке рішення підтримали 234 депутати.

Після голосування до трибуни ВР вийшла колишня співмешканка Полякова нардеп Анна Скороход, яка вкотре заявила, що Полякова "жорстоко убили", і що вона вимагає створити ТСК щодо розслідування його смерті.

Що було раніше: 22 листопада Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову від участі у 5 пленарних засіданнях за слова про смерть депутата Антона Полякова.

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