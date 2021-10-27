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В одеській лікарні закінчився кисень, пацієнтів з Covid перевозять в іншу клініку

Середа, 27 жовтня 2021, 02:56
В одеській лікарні закінчився кисень, пацієнтів з Covid перевозять в іншу клініку

На одеській Слобідці пацієнтів із COVID-19 екстрено перевозять з однієї лікарні до іншої через нестачу кисню.

Джерело: Думська

Дослівно: "Медики перевозять пацієнтів із відділення обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, до іншого стаціонару – на Ядова".

Деталі: Причина екстреної евакуації – гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядова є кріоциліндр на 14 тонн кисню, а на Міхновського кисню немає зовсім.

Переправлення 43 хворих, які перебувають у різному стані, від легкого до виключно важкого, здійснюють кілька бригад швидкої допомоги.

Для забезпечення безперебійної роботи кисневої станції працівники ДПЕК "Одеські електромережі" доставили на місце потужний електрогенератор.

За словами завідуючої реанімаційним відділенням, кисень витрачається дуже швидко через велику кількість хворих. До перевезення хворих у день йшло по 2 тонни кисню.

Нагадаємо: Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що місто розраховує на допомогу з боку державної влади в питанні забезпечення медичними кадрами для боротьби з коронавірусом.

"Українська правда" в Threads

Теми: Одесамедицинакоронавірус
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